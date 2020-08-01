Прокуратура проверяет информацию о падении детали аттракциона на ребенка в Ульяновске

ТАСС, 1 августа. Прокуратура Засвияжского района Ульяновска начала проверку информации СМИ о падении на ребенка детали аттракциона в городском парке. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"По поручению прокуратуры Ульяновской области прокуратура Засвияжского района города Ульяновска проводит проверку по сообщениям СМИ о возможном инциденте, произошедшем 31 июля 2020 года в парке "Семья". По предварительной информации, отсоединение в процессе работы одного из элементов конструкции аттракциона могло повлечь травмирование ребенка", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство проверяет "исполнение администрацией хозяйствующего субъекта законодательства, регламентирующего вопросы эксплуатации и безопасности игрового комплекса". Также анализируется работа контролирующих органов, подчеркнули в пресс-службе.