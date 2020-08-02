На Кубани задержали владельца заправки, где при пожаре пострадали шесть человек

КРАСНОДАР, 2 августа. /ТАСС/. Владелец заправки в Краснодарском крае, где во время пожара пострадали шесть человек, задержан. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 31 июля в станице Васюринской на заправке транспортных средств газовым топливом произошел пожар. В результате пострадали шестеро граждан в возрасте от 34 до 45 лет, четверо из них с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, двое самостоятельно обратились в больницу. Кроме того, был поврежден сам резервуар и находящиеся неподалеку транспортные средства. Предварительно, причиной взрыва с последующим пожаром послужила вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями транспортных средств либо с искрами.

"В настоящее время подозреваемый задержан. Следователь в ближайшее время намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.

Источник в экстренных службах подтвердил ТАСС, что предприниматель является владельцем заправки.

Расследование уголовного дела по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") продолжается. Нарушителю грозит до шести лет тюрьмы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.