Из квартиры на северо-западе Москвы украли одежду и ювелирные украшения на 5 млн рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Одежду и ювелирные украшения на сумму более 5 млн рублей украли из квартиры на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в службу "02" от москвички поступило сообщение о краже из квартиры. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестные, подобрав ключи к замку входной двери, проникли в квартиру заявительницы по указанному адресу, откуда совершили кражу принадлежащих ей 60 тыс. рублей, ювелирных изделий, сумок и предметов одежды. Материальный ущерб составил около 5,2 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).