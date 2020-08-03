Два росгвардейца пострадали в потасовке в Парке Горького

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту стычки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОН в Парке Горького в Москве, где пострадали два сотрудника. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в результате инцидента пострадали два сотрудника Росгвардии.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), - сообщила Иванова. - Установлены участники конфликта, с ними проводятся необходимые следственные действия, устанавливается полная картина произошедшего".

2 августа в парке Горького во время празднования Дня Воздушно-десантных войск группа бывших десантников устроила потасовку с сотрудниками ОМОН. "Военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, в результате чего два сотрудника получили телесные повреждения", - сообщила представитель ГСУ.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, стычка началась после замечания росгвардейцев, сделанного бывшим десантникам.