Источник: правоохранители в Ингушетии установили личности двух из трех убийц росгвардейца

МАГАС, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов установили личности двоих из троих мужчин, которые расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона в понедельник.

Вечером 28 июля рядом с ФАД "Кавказ" на окраине сельского поселения Яндаре неустановленные лица обстреляли 32-летнего сотрудника правоохранительных органов, который от полученных ранений умер на месте. После злоумышленники похитили его табельное оружие и скрылись.

"Личности двоих нападавших установлены, сейчас правоохранители проводят работу по установлению их местонахождения", - сказал источник. ТАСС не располагает пока официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что в лесополосе рядом с местом убийства сотрудниками были найдены блиндаж и растяжка предполагаемых убийц.