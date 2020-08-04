Кассационная инстанция подтвердила приговор экс-архитектору Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 4 августа. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции оставила в силе апелляционное определение Верховного суда Дагестана в отношении бывшего главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, осужденного на 4,5 года лишения свободы условно за превышение полномочий. Об этом сообщается в понедельник на сайте Верховного суда Дагестана.

"Рассмотрев материалы уголовного дела, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что Верховный суд Дагестана при принятии решения в достаточной мере проверил доводы о несправедливости назначенного Гитинову М. А. наказания и правомерно признал их необоснованными. Указав, что нарушений требований уголовного и уголовно-процессуального закона, влекущих отмену апелляционного определения по данному делу, не допущено, суд оставил апелляционное представление без удовлетворения, следовательно, судебный акт Верховного Суда Республики Дагестан - без изменения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Советский районный суд Махачкалы 17 декабря 2019 года признал виновным Магомедрасула Гитинова в трех эпизодах превышения полномочий и приговорил его к 4,5 года лишения свободы условно. Суд также запретил ему в течение трех лет занимать государственные должности.

"10 марта 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики апелляционным определением оставила наказание, назначенное Гитинову М. А. без изменения, частично изменив приговор - признав смягчающим наказание обстоятельством участие осужденного в боевых действиях, наличие у него ордена "За заслуги перед Республикой Дагестан" и сняв арест, наложенный на его имущество. Решение суда апелляционной инстанции было обжаловано в кассационном порядке в вышестоящую инстанцию", - сообщается в тексте.

Магомедрасул Гитинов был задержан в феврале 2018 года по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, возглавляя управление архитектуры и градостроительства Махачкалы, в период с 2014 по 2017 год незаконно выдал шести застройщикам градостроительную документацию на строительство многоквартирных жилых домов на земельных участках, расположенных в зоне индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, в 2015 году чиновник незаконно утвердил и выдал двум застройщикам градостроительные план, содержащие неверные сведения. В одном он указал заведомо ложные сведения о площади земельного участка, в другом умышленно не отразил сведения о расположенном на земельном участке пятиэтажном жилом доме и об имеющихся ограничениях в использовании этого участка из-за его расположения в санитарно-защитной зоне закрытого кладбища. В дальнейшем он согласовал проекты строительства на этих участках.