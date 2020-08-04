В Красноярском крае задержали мужчину, сообщившего о "минировании" больницы в Норильске

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Мужчину, сообщившего о минировании городской больницы, задержали в Норильске. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

"В дежурную часть полиции от неизвестного мужчины поступило сообщение о том, что городская больница заминирована. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и другие правоохранительные структуры города. По итогам проведенного обследования помещения предметов представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан не обнаружено. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый", - сказали в краевом главке МВД.

По данным пресс-службы, нетрезвый 42-летний мужчина пояснил полицейским, что сделал звонок из хулиганских побуждений, он не стал отрицать свою вину. У мужчины изъяли сотовый телефон, с которого был сделан звонок.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.