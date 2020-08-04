В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за угрозы природных пожаров

ТАСС, 4 августа. Спасатели Магаданской области во вторник объявили на 5-7 августа экстренное предупреждение в четырех городских округах в связи с высокой пожароопасностью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

По информации спасателей, особо опасная пожарная обстановка складывается в Ольском, Сусуманском, Тенькинском и Хасынском районах. Существует риск возникновения ЧС.

"Объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 5-7 августа", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что в указанных четырех районах области отмечается 4 класс пожарной опасности - наиболее высокий. Сейчас на территориях городских округов стоит теплая солнечная погода. Осадки до конца недели не ожидаются.

В этом году на Колыме аномально высока грозовая активность. Большая часть гроз проходит без осадков, вызывая пожары в лесной зоне. В июле зафиксировано около 30 пожаров в лесном массиве или из-за возгорания сухой травы и мусора.