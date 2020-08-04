{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ДТП с тремя автомобилями произошло в Подмосковье

В результате аварии один человек погиб и один пострадал

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Грузовик и две легковых машины столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

"По предварительной информации, около 04:00 4 августа на 29-м км автодороги М-4 "Дон" в Ленинском районе произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей и грузовика. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Теги
Россия
В Мали россиянина с совершившего жесткую посадку самолета поместили в больницу
Его госпитализировали с переломом
Читать полностью