В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, облившего женщину кислотой

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело после того, когда неизвестный мужчина облил женщину серной кислотой в городе Пушкино. Об этом ТАСС сообщила руководитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"По факту умышленного причинения телесных повреждений женщине следователем Следственного управления МУ МВД России "Пушкинское" возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или повлекшего потерю зрения)", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого.

Ранее сообщалось, что пострадавшей оказалась замдиректора Ивантеевского хлебокомбината Светлана Войнова. Неизвестный на входе в гипермаркет "Глобус" в городе Пушкино Московской области дождался ее и облил серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована.