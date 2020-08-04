Генпрокуратура проконтролирует ход проверки, связанной со взрывом на заправке на Кубани

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход проверки, связанной с пожаром и взрывом на газозаправочной станции в Краснодарском крае, где пострадали шесть человек, один из которых умер. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

"Генеральной прокуратурой РФ установлен контроль за проведением проверки прокуратурой Краснодарского края по факту пожара и взрыва на газовой автозаправочной станции в Динском районе Краснодарского края, в результате которых пострадали шесть человек. Прокуроры оценят соблюдение законодательства об обеспечении промышленной и пожарной безопасности, а также проконтролируют фактическое устранение нарушений, приведших к чрезвычайному происшествию", - говорится в сообщении.

Вечером 31 июля на трассе возле станицы Васюринской в Динском районе на газовой заправке произошел пожар, пострадали шесть человек, один из них впоследствии умер в больнице. По данным краевого управления полиции, водитель заправлявшейся "Газели" не убедился в том, что топливно-заливной шланг убран из бака, и начал движение, повредив оборудование, после чего начался пожар. Следственными органами Кубани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Владелец заправочной станции арестован, полиция и прокуратура региона начали проверки по факту пожара.

По данным краевой прокуратуры, заправка принадлежит индивидуальному предпринимателю. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщал, что заправка была возведена на землях сельскохозяйственного назначения без разрешительных документов.