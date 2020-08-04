Под Рязанью чиновник незаконно подписал акт приемки работ по нацпроекту у бывшей жены

ТАСС, 4 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со служебным подлогом в отношении главы администрации Елатомского городского поселения. По версии следствия, чиновник подписал акт приемки работ по нацпроекту без их фактического выполнения, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации одного из поселений Касимовского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Рязанской области, в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда" 21 января между министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области с администрацией Елатомского городского поселения заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов в размере 3 млн рублей на софинансирование работ по благоустройству площади Ленина в поселке Елатьма Касимовского района. По результатам электронного аукциона 18 мая был заключен муниципальный контракт на выполнение работ с бывшей супругой чиновника, являющейся индивидуальным предпринимателем.

30 июня глава администрации Елатомского городского поселения подписал акт о приемке работ в полном объеме. При этом было установлено, что указанные в акте работы на сумму более 200 тыс. рублей фактически не выполнены, в документы о приемке работ внесены заведомо ложные сведения.