Жителя Саратова приговорили к 10 годам колонии за развращение четырехлетней внучки

ТАСС, 4 августа. Жителя Саратова приговорили к 10 годам колонии за сексуальное насилие над внучкой. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему ранее судимому местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сказано в сообщении.

Преступление произошло в ночь на 10 марта 2020 года в квартире мужчины. Дедушка, по данным ведомства, совершил в отношении своей четырехлетней внучки действия сексуального характера без применения насилия. О произошедшем девочка рассказала маме, которая обратилась к правоохранителям. В ходе предварительного следствия и в суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговор в законную силу пока не вступил.