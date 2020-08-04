Брат осужденного за шпионаж Уилана сообщил о его этапировании в Мордовию

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Брат осужденного за шпионаж американца Пола Уилана сообщил о его этапировании в одну из колоний в Мордовии. Об этом ТАСС рассказала адвокат осужденного Ольга Карлова.

"Брат Уилана Дэвид сообщил мне о том, что Пола перевели из СИЗО "Лефортово" в колонию в Мордовии для отбытия наказания. В СИЗО мне отказались прокомментировать эту информацию", - сказала она. По словам Карловой, она также направила запрос следователю о местонахождении Уилана, но тот ей не ответил.

В ОНК региона подтвердили, что в одну из колоний республики ожидается прибытие Уилана. "Он должен будет две недели пробыть в 18-й колонии, она транзитная, там люди проходят карантин. Потом заявлено, что его этапируют в "строгую" колонию №17 в поселке Озерный Зубово-Полянского района", - сказал ТАСС председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Валерий Крутов.

Ранее 4 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что вопрос об обмене Уилана на кого-либо из осужденных в Америке россиян пока не обсуждался с США.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.