Рухнувший в Подмосковье дельталет принадлежал Мособлпожспасу

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Дельталет, рухнувший во вторник около трассы М-1 в Подмосковье, принадлежал ГКУ Московской области "Московская областная противопожарно-спасательная служба" (Мособлпожспас). Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Разбившийся дельталет принадлежал Мособлпожспасу", - сказал собеседник агентства.

В Мособлпожспасе ТАСС сообщили, что принадлежность дельталета устанавливают, но известно, что они стоят на вооружении службы.

Ранее сообщалось, что в районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан. Как позже уточнили в МЧС, летательный аппарат является дельталетом. При крушении один человек погиб и один получил ранения. Спасателям пришлось деблокировать пилотов из поврежденных конструкций. Пострадавший был госпитализирован в Можайскую ЦРБ, но спасти его жизнь не удалось.