В Москве арестовали подозреваемого в убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух сотрудников милиции, совершенном в Москве в 1995 году. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

10 июня 1995 года в автомобиле ВАЗ вблизи жилого дома в Булатниковском проезде были обнаружены тела двух сотрудников вневедомственной охраны милиции с огнестрельными ранениями. 2 августа 2020 года был задержан подозреваемый в убийстве 1971 года рождения.

Как указала Иванова, на допросе он сообщил, что после 1995 года был на территории другого государства, где с 2002 по 2015 годы отбывал наказание в исправительном учреждении. "Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Уголовное дело расследуется по ст. 102 УК РСФСР ("Убийство двух и более лиц") и ст. 218 УК РСФСР ("Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ"). С фигурантом проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.