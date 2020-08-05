В Москве грабитель вынес из коттеджа Олега Тинькова имущество на 1 млн рублей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Неизвестный взломал два сейфа в доме на северо-западе Москвы, украв имущество на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Сообщение о краже по адресу: Никольский тупик, дом 2, поступило в полицию накануне днем. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в дом, отжав стеклопакеты, проник неизвестный, взломал два сейфа и украл имущество общей стоимостью свыше 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Как отметил источник ТАСС в правоохранительных органах, кража была совершена из коттеджа, который принадлежит бизнесмену Олегу Тинькову и его супруге Рине Восман. В настоящее время они находятся за границей.