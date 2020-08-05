Суд приговорил четырех сторонников ИГ из Дагестана и Ставрополья к срокам от 12 до 19 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд назначил четырем сторонникам запрещенной в России международной террористической группировки "Исламское государство" из Республики Дагестан и Ставропольского края сроки от 12 до 19 лет лишения свободы. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что осенью 2017 года житель Ставропольского края Али Дибиров решил создать террористическую группировку и предложил своим знакомым войти в ее состав. К банде присоединились два жителя Дагестана Эмиль Асланов и Сабир Набиев, а также житель Ставропольского края Шамиль Абакаров. В ноябре 2017 года члены группировки, а также иное лицо пытались завербовать в свои ряды гражданина Сирийской Арабской Республики и склонить его к участию в деятельности международной террористической организации "Исламское государство".

"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свобод: Дибирову А. Б. - 19 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, Асланову Э. М. - 16 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей, Набиеву С. А. - 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. рублей, Абакарову Ш. Б. - 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в мае 2018 года члены банды разработали план совершения террористических актов в городе Хасавюрте. После изготовления Дибировым самодельного взрывного устройства его сообщники должны были подобрать место массового скопления людей. При этом Абакаров должен был разместить взрывное устройство и активировать его при необходимости - путем самоподрыва. Дибиров, Набиев, Асланов должны были совершить нападение на граждан и сотрудников правоохранительных органов. Позже Дибиров изменил место совершения террористических актов на территорию Кавказских Минеральных Вод.

Суд установил, что в июле 2018 года Набиев изготовил взрывное устройство, которое вместе с самодельным пистолетом, патронами к нему, электродетонатором и двумя тротиловыми шашками передал Асланову. Оружие и взрывчатку преступники смогли доставить сначала на автовокзал Махачкалы, а затем на рынок "Лиры" Предгорного района Ставропольского края, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

На счету членов банды также угон автомобиля, попытка угона скутера, грабеж. Эти преступления Асланов и Набиев совершили в Москве и Московской области, отметили в пресс-службе.