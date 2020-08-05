В Орловской области арестовали замглавы района за нарушение жилищных прав детей-сирот

ОРЕЛ, 5 августа. /ТАСС/. Заместителя главы администрации Троснянского района по социальным вопросам Александра Фроловичева, обвиняемого в превышении должностных полномочий при выделении жилья детям-сиротам, арестовали. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Орловской области.

Уголовное дело по факту выделения детям-сиротам некачественного жилья возбудили в марте 2020 года. Проверку начали после того, как в группе "Граждане Орла" появился пост о том, что одноэтажный дом на несколько квартир построили за два месяца, что сказалось на его качестве. 3 августа Фроловичева задержали в качестве обвиняемого в превышении должностных полномочий.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации Троснянского района по социальным вопросам, начальника отдела организационно-правовой работы и делопроизводства Александра Фроловичева", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Фроловичев в ноябре 2017 года выдал компании "Гранит" разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, который не отвечал требованиям санитарных и технических норм. Восемь квартир из него представили детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что по уголовному делу в качестве подозреваемой допросили начальника отдела экономики администрации Троснянского района.