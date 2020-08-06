Суд Москвы огласит приговор фигурантам дела об экстремизме из "Нового величия"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы огласит в четверг приговор в отношении семерых фигурантов уголовного дела об экстремизме из молодежного сообщества "Новое величие". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Оглашение приговора по уголовному делу в отношении обвиняемых назначено на 12:00 мск", - сказала представитель суда.

14 июля гособвинение попросило суд назначить реальные и условные сроки наказания фигурантам дела из "Нового величия" - от 4 лет условно до 7,5 года колонии. Так, прокурор попросил признать всех виновными и назначить Руслану Костыленкову 7,5 года колонии, Петру Карамзину - 6,5 года колонии, Вячеславу Крюкову - 6 лет колонии, а Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину назначить по 6,5 года условно, Анне Павликовой - 4 года условно, Марии Дубовик - 6 лет условно.

Подсудимые обратились к суду с последним словом, в котором вновь подчеркнули свою невиновность и непонимание, за что их судят. В прениях сторон выступили и адвокаты, заявив о неверной квалификации преступления и надуманности обвинения. По данным члена ОНК Москвы Марины Литвинович, которая посетила накануне четверых фигурантов в СИЗО, они рассчитывают либо на оправдание, либо на условные сроки.

Суть обвинений

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов (скрылся от следствия, объявлен в международный розыск, арестован заочно, дело в отношении него выделено в отдельное производство).

Ранее Люблинским судом был осужден другой участник движения Павел Ребровский, однако в судебном заседании в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор он отказался от своих первоначальных признательных показаний, реальный срок наказания ему отменили, отпустили под подписку о невыезде и вернули уголовное дело на новое рассмотрение.

Помимо него, в марте прошлого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину и заключивший досудебное соглашение еще один фигурант дела об экстремизме Рустам Рустамов, который дал показания на всех участников "Нового величия".

Судебный процесс

Слушание уголовного дела об экстремизме суд начал рассматривать по существу в июне прошлого года. Сначала свои доказательства представила прокуратура, были допрошены эксперты, свидетели по делу, в том числе осужденные ранее Ребровский и Рустамов, а затем доказательства представила сторона защиты, были допрошены сами подсудимые.

Так, например, Анна Павликова в ходе допроса в суде рассказала о своей правозащитной деятельности, что стала пользоваться мессенджером Telegram после того, как стала играть в одну из онлайн-игр, а в утверждении устава организации и выборе эмблемы "Нового величия" участия не принимала.

Также в ходе заседаний был допрошен ключевой свидетель по делу Руслана Д., по словам которого участники "Нового величия" планировали создать четкую структуру своего объединения, куда бы входили финансовый, агентурно-вербовочный отделы и отдел "активного действия", который "должен был заниматься организацией не совсем законных акций", например, несогласованных митингов.

Кроме того, засекреченный свидетель отметил в суде, что вместе с Костыленковым оплачивал аренду офиса для организации с помощью паспорта подставного лица. Адвокаты обвиняемых неоднократно заявляли, что считают Руслана Д. агентом правоохранительных органов и требовали раскрыть его личность в суде. Однако суд отклонил их просьбу.