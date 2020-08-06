Полицейский, расстрелявший коллег в метро Москвы, просит о суде присяжных по своему делу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции Алексей Смирнов, обвиняемый в расстреле сотрудников службы собственной безопасности (ОСБ) на станции метро "Рязанский проспект" в Москве в сентябре 2019 года, будет ходатайствовать о рассмотрении своего уголовного дела с участием присяжных заседателей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к органам следствия.

"Смирнов после консультаций с адвокатами ходатайствовал о направлении его дела в суд присяжных, и по закону он имеет на это право", - сказал он. Адвокаты Смирнова - Михаил Кочергин и Александр Самухов - подтвердили ТАСС, что "заявили соответствующее ходатайство, и дело должно быть рассмотрено по существу в суде с участием присяжных".

По их словам, 5 августа 2020 года защита Смирнова окончила ознакомление с материалами уголовного дела. "В ходе изучения материалов дела установлено, что ряд доказательств не отвечает требованиям уголовно-процессуального закона, а обстоятельства, имеющие непосредственное отношение к делу, следствием либо не установлены вовсе, либо установлены не в полном объеме. Так, в частности, в проведении оперативно-разыскного мероприятия в отношении Смирнова принимали участие не трое сотрудников ОСБ, как утверждает следствие, а четверо оперативников. Доказательствами этого располагает защита, причем четвертый оперативник ОСБ, которого не смогло установить следствие, принимал активное участие в провокации взятки", - сказал Кочергин.

В свою очередь Самухов уточнил, что о наличии четвертого оперативника никто из допрашиваемых сотрудников ОСБ следствию не сообщал, тщательно скрывая данный факт, и в предъявленных защите материалах дела о нем нет данных. "Новые обстоятельства были выявлены именно защитой, которая получила сведения из адвокатских запросов", - подчеркнул Самухов.

Его коллега - адвокат Руслан Соловьев - добавил, что по этой причине защита в итоговом ходатайстве вынуждена была обратить внимание следствия на данные обстоятельства, потребовав установить личность четвертого участника событий. По его словам, из полученных адвокатами данных следует, что это лицо имело непосредственное отношение к возможным провокационным действиям в отношении Смирнова.

Дело прапорщика Смирнова

Вечером 18 сентября 2019 года прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам ОСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле станции метро "Рязанский проспект". В результате ЧП полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Алексей Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Третий сотрудник ОСБ, Руслан Тростянский, не пострадал.

Подозреваемого полицейского оперативно задержали. На допросе в СК он заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям. Смирнову предъявлено обвинение по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки").