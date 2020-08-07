Российские спасатели присоединились к разбору завалов в порту Бейрута

В Ливанском обществе Красного Креста рассказали, число пропавших без вести до сих пор не известно

БЕЙРУТ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Десятки людей толпятся на проходной у въезда на территорию бейрутского морского порта. Это родственники пропавших без вести докеров, механиков, инженеров и рабочих, тела которых могут находиться под обломками строений. "Мой младший брат Ахмед трудился на элеваторе, вот его фотография. Видите, он совсем юный, еще и жизни толком не познавший, - говорит 40-летний ливанец. - Я прихожу сюда каждый день, чтобы узнать его судьбу".

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Женщина в черном платке и плаще, похоже, смирилась с мыслью, что ее сын погиб. "Но Акрам не может оставаться здесь, под обломками, я должна забрать его и похоронить на кладбище", - отмечает она. Люди, столпившиеся у входа, каждый раз с надеждой провожают глазами команды спасателей из разных стран, которые прибывают в бейрутскую бухту для разбора завалов. В четверг пришла очередь россиян, на территорию порта проследовала колонна автомобилей отряда "Центроспас" МЧС РФ. Урга и Балу ищут людей под завалами Российским спасателям выделили участок рядом с наполовину разрушенным элеватором. Первыми приступили к работе кинологи. На рухнувшую часть строения взобралась немецкая овчарка Балу и бельгийская Урга. Как пояснил начальник отряда "Центроспас" Игорь Акмаев, собаки обозначили щели между плитами, после чего спасатели приступили к их вскрытию. "Рухнувшие плиты придется разрезать и убирать, для этого понадобится тяжелая строительная техника, - отметил он. - Сейчас бульдозеры расчищают для этого подъезды к элеватору". По словам Акмаева, рухнувшие стены двух блоков засыпали вход на нулевой этаж, где в момент взрыва также могли находиться люди.

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