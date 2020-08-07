Российские спасатели присоединились к разбору завалов в порту Бейрута

БЕЙРУТ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Десятки людей толпятся на проходной у въезда на территорию бейрутского морского порта. Это родственники пропавших без вести докеров, механиков, инженеров и рабочих, тела которых могут находиться под обломками строений.
"Мой младший брат Ахмед трудился на элеваторе, вот его фотография. Видите, он совсем юный, еще и жизни толком не познавший, - говорит 40-летний ливанец. - Я прихожу сюда каждый день, чтобы узнать его судьбу".
Женщина в черном платке и плаще, похоже, смирилась с мыслью, что ее сын погиб. "Но Акрам не может оставаться здесь, под обломками, я должна забрать его и похоронить на кладбище", - отмечает она.
Люди, столпившиеся у входа, каждый раз с надеждой провожают глазами команды спасателей из разных стран, которые прибывают в бейрутскую бухту для разбора завалов. В четверг пришла очередь россиян, на территорию порта проследовала колонна автомобилей отряда "Центроспас" МЧС РФ.
Урга и Балу ищут людей под завалами
Российским спасателям выделили участок рядом с наполовину разрушенным элеватором. Первыми приступили к работе кинологи. На рухнувшую часть строения взобралась немецкая овчарка Балу и бельгийская Урга. Как пояснил начальник отряда "Центроспас" Игорь Акмаев, собаки обозначили щели между плитами, после чего спасатели приступили к их вскрытию.
"Рухнувшие плиты придется разрезать и убирать, для этого понадобится тяжелая строительная техника, - отметил он. - Сейчас бульдозеры расчищают для этого подъезды к элеватору". По словам Акмаева, рухнувшие стены двух блоков засыпали вход на нулевой этаж, где в момент взрыва также могли находиться люди.
Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС врач Имад Нджейм из Ливанского общества Красного Креста, число пропавших без вести до сих пор не известно. Он работал в порту в ночь на 5 августа и вывозил пострадавших в борьбе с огнем пожарных. По словам медика, более половины тех, кому была оказана помощь, находились в крайне тяжелом состоянии. "Мы знаем, что специалисты российского МЧС имеют большой опыт в проведении поисково-спасательных операций и надеемся, что их работа будет успешной в Ливане", - подчеркнул Нджейм.
Результаты расследования объявят в понедельник
Правительство Ливана сформировало в четверг комиссию по расследованию причин трагедии в морском порту Бейрута. Как сообщил министр иностранных дел и миграции Шарбель Вахбе, результаты работы следователей станут известны через четыре дня. "Будет подготовлен детальный доклад о причинах взрыва, который определит тех, кто несет ответственность за проявленную халатность", - сказал он. По словам главы МИД, для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилого фонда стране понадобится на первом этапе $3 млрд.
Прокурор республики Гассан Овейдат объявил в четверг о помещении под стражу генерального директора бейрутского порта Хасана Корайтема и руководителя таможни Бадри Дагера. Задержаны еще 16 человек, на которых возложена ответственность за случившееся. Как пообещал премьер-министр Хасан Диаб, все виновные понесут заслуженное наказание.