В Приморье незаконно ввезли две партии контрабандных лекарств почти на 2 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило два уголовных дела о незаконном ввозе незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства. Общая стоимость незаконно ввезенных препаратов и медицинских изделий составила чуть меньше 2 млн рублей.

"Согласно материалам следствия, в 2020 году жительница Приморского края заказала на территории Республики Кореи курьерской доставкой лекарственные средства и медицинские изделия с целью дальнейшего ввоза на территорию России и сбыта. <…> В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ПУ ФСБ России по Приморскому краю у женщины изъяты лекарственные средства и медицинские изделия производства Республика Корея, не прошедшие государственную регистрацию и не включенные в Государственный реестр лекарственных средств России, на сумму свыше 1,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Еще одну партию лекарств и медицинских изделий на сумму 130 тыс. рублей реализовал другой подозреваемый в июне 2020 года во Владивостоке. По обоим случаям возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 238.1 УК РФ.

Как рассказала ТАСС генеральный директор крупной региональной компании-ритейлера лекарств и медицинских препаратов "Акуталь-эксперт" Наталья Юлдашева, официальным продавцам медицинских товаров стало значительно сложнее работать, так как серый рынок подобных лекарств в Приморье превышает 40%.

"Главная опасность незаконно ввезенных препаратов кроется в несоблюдении условий их хранения и пересылки, а также в отсутствии сертификации на территории РФ. При передаче почтой явно не выдерживаются сроки доставки и температура хранения. А это все очень важно для многих препаратов, которые при такой пересылке теряют свои свойства и становятся небезопасны для потребителя. Особенно это касается применяемых в косметологии ботулотоксинов, температура хранения которых не должна подниматься выше плюс 6 градусов, а перевозка - не должна превышать 2-3 дня", - пояснила собеседница агентства.