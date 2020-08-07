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На юге Москвы водитель обстрелял мужчину в ходе дорожного конфликта

Пострадавшего госпитализировали, полиция ведет розыск стрелявшего

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Водитель открыл стрельбу и ранил мужчину на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке полиции.

"По предварительным данным, в районе дома 50 по Большой Тульской улице около 19:30 водитель машины выстрелил, предположительно, из автоматического оружия в мужчину и скрылся", - сказал собеседник агентства. Пострадавший госпитализирован. Полиция сейчас разыскивает стрелявшего.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, водитель открыл стрельбу в результате дорожного конфликта.

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