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Фура столкнулась с автобусом в Тамбове

Пять человек госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии
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© Пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области

ТАСС, 7 августа. Число пострадавших при столкновении большегрузного автомобиля с пассажирским автобусом в Тамбове увеличилось до пяти человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по Тамбовской области.

Авария произошла на перекрестке улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов. По предварительным данным, фура пыталась проскочить на красный свет светофора и въехала в заднюю правую часть автобуса. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

"Госпитализированы пять человек, трое - в тяжелом состоянии. В настоящий момент на месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области", - говорится в сообщении ГИБДД.

По данным пресс-службы, розлива топлива нет, движение не перекрыто. С пассажирами автобуса работают психологи Главного управления МЧС по региону.

В новость внесены изменения (22:34 мск) - добавлены подробности и уточнено количество пострадавших.

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