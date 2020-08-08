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Взрыв в порту Бейрута

Чешские спасатели прервали работы по поиску пропавших под завалами после взрыва в Бейруте

По данным Чешского радио, власти страны сообщили им об ухудшении безопасности в Бейруте и потребовали вернуться к месту расквартирования

ПРАГА, 8 августа. /ТАСС/. Отряд чешских спасателей прервал в субботу работы по поиску людей, которые могут оставаться под завалами после взрыва в порту столицы Ливана. Об этом информировало Чешское радио.

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Спасательные работы были прерваны по требованию ливанских военных властей. По данным радио, спасателям сообщили об ухудшении безопасности в Бейруте и потребовали, чтобы они вернулись к месту расквартирования.

Чешские спасатели вновь вернуться в порт после получения соответствующего разрешения от ливанского командования. Согласно имеющимся данным, в развалинах зданий могут находиться 60 числящихся без вести пропавших.

Чешские спасатели работают в порту Бейрута в 500 м от эпицентра взрыва. Им предстоит обследовать участок площадью 85 тысяч квадратных метров. Задействованы 25 спасателей, в том числе пять кинологов, работающих с собаками, обученными поиску людей под завалами.

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ЛиванЧехияВзрыв в порту Бейрута
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