Чешские спасатели после длительной задержки приступили к поиску пропавших в Бейруте

ПРАГА, 7 августа. /ТАСС/. Отряд чешских спасателей, прибывший в ночь на четверг в Бейрут, после многочасовой задержки, произошедшей по вине местных военных властей, приступил к поиску людей, которые могут оставаться под завалами после взрыва в порту столицы Ливана. Об этом сообщило Чешское радио .

Ливанские военные власти в первой половине дня в четверг отказывались допустить иностранных спасателей, прибывших на место трагедии, к поиску людей. Чешские эксперты были вынуждены обратиться в посольство республики в Ливане. Дипломаты смогли урегулировать ситуацию, и отряд приступил к выполнению своей гуманитарной миссии.

Чешские спасатели работают в порту Бейрута в 500 м от эпицентра взрыва. Им предстоит обследовать участок площадью 85 тыс. кв. м. Задействованы 25 спасателей, в том числе пять кинологов, работающих с собаками, обученными поиску людей под завалами.