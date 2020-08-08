Три человека пострадали в ДТП под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Две женщины и девочка пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем и бортовой "Газелью" на трассе в Ростовской области. Об этом в субботу журналистам сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД.

"Мясниковский район, автомобильная дорога "Ростов - Новошахтинск" 0 км + 600 м. В 20:10 мск водитель, управляя Hyundai Accent, по предварительным данным, ехал из Ленинавана в Ростов. Впереди движущийся автомобиль начал снижать скорость, [тогда] чтобы не допустить с ним столкновение, Accent допустил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречной бортовой "Газелью", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ДТП, предварительно, попали в больницу две пассажирки Hyundai, а также девочка 2020 года рождения (2,5 месяца), которая находилась в автолюльке.