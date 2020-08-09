Трое детей провели ночь на улице в Коми, заблудившись на прогулке

ТАСС, 9 августа. Трое детей заблудились в Троицко-Печорском районе Республики Коми в субботу, проведя ночь на улице. Дети найдены живыми в 7 км от ближайшего населенного пункта, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального Главного управления МЧС.

"9 августа в 00:25 в службу спасения Троицко-Печорского района поступила информация, что в селе Усть-Илыч не могут найти трех мальчиков 2007, 2008, 2013 годов рождения. В 05:00 утра дети были найдены в 7 километрах от населенного пункта. Медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, дети пояснили, что отправились на прогулку и заблудились.