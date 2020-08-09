Четыре человека погибли в ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае, четыре человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Канском районе, в результате которого погибли четыре человека, еще трое получили травмы. По предварительным данным, сегодня днем на 1029-м км автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Camry", - говорится в сообщении.

На месте погибли водители обоих автомобилей и два пассажира. Пострадали 30-летняя женщина и двое подростков 12 и 14 лет, которые находились в иномарке.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.