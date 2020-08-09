{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Саратовской области

Авария произошла на 252-м км автодороги Тамбов - Саратов

ТАСС, 9 августа. Два автомобиля столкнулись на трасcе в Саратовской области, один человек погиб, еще восемь, по предварительным данным, получили травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В 08:15 на 252-м км автодороги Тамбов - Саратов произошло столкновение автомобилей "УАЗ" и Lada. В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.

Водителя и пятерых пассажиров "УАЗ", а также двух пассажиров легкового автомобиля осматривают медики.

Теги
РоссияСаратовская область
Япония направит команду специалистов для ликвидации разлива нефтепродуктов у Маврикия
Ранее правительство Маврикия ввело режим чрезвычайной экологической ситуации
Читать полностью