Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Саратовской области

ТАСС, 9 августа. Два автомобиля столкнулись на трасcе в Саратовской области, один человек погиб, еще восемь, по предварительным данным, получили травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В 08:15 на 252-м км автодороги Тамбов - Саратов произошло столкновение автомобилей "УАЗ" и Lada. В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался", - сказано в сообщении.

Водителя и пятерых пассажиров "УАЗ", а также двух пассажиров легкового автомобиля осматривают медики.