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Грузовик и "Газель" столкнулись на МКАД

Один человек пострадал. Движение в районе аварии затруднено

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с грузовиком и "Газелью" произошло в Москве на 103-м км МКАД в районе Щелковского шоссе. Движение затруднено по внешней стороне, сообщается в воскресенье на портале департамента транспорта Москвы.

"На 103-м км МКАД (в районе Щелковского шоссе) произошло ДТП с грузовиком и "Газелью". Пострадал водитель "Газели", он доставлен в больницу с переломами. Движение затруднено по внешней стороне на 1,7 км и осуществляется по трем полосам из пяти", - говорится в сообщении.

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