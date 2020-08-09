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Курьер-велосипедист пострадал при столкновении с автобусом в центре Москвы

В момент аварии в автобусе находились около 15 человек, среди них пострадавших нет

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Развозчик "Яндекс. Еда" на велосипеде пострадал в результате столкновения с рейсовым автобусом в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня днем на пересечении улицы Чаплыгина с Покровкой произошло столкновение автобуса, следующего по маршруту "Т 25" с велосипедистом-развозчиком "Яндекс. Еда". В автобусе во время ДТП находилось около 15 человек, никто из пассажиров не пострадал. Пострадавшего велосипедиста осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Автобусная полоса на месте ДТП перекрыта, там работают полицейские.

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