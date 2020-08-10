Сообщение о "минировании" ТЦ "Колумбус" в Москве оказалось ложным

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты проверили здание торгового центра "Колумбус" в Москве, взрывных устройств не обнаружено. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Кинологи с собаками обследовали здание ТЦ "Колумбус", сообщение о минировании не подтвердилось", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что торговый центр проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Также были проверены здания ТЭЦ-8 и ТЭЦ-21, куда поступили аналогичные сообщения. Взрывных устройств обнаружено не было.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.