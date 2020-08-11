Депутата Госсобрания Якутии задержали по подозрению в коммерческом подкупе

ТАСС, 11 августа. Следственные органы Республики Саха (Якутия) задержали депутата Госсобрания Ил Тумэн Арсентия Николаева по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам проверки УФСБ России по Республике Саха в отношении депутата Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Ил Тумэн, главы общины производственного сельскохозяйственного кооператива кочевая родовая община "Тяня" Олекминского района Арсентия Николаева о получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). 10 августа Николаев задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в указанном преступлении", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый обладал сведениями о том, что через земельный участок кооператива проходит автомобильная дорога, эксплуатируемая одним из крупных золотодобывающих предприятий. Угрожая запретом проезда этой дороге, депутат выдвинул руководству предприятия требования заключить договор на перевозку угля по завышенной цене с одним из коммерческих предприятий, которым руководил знакомый Николаева.

Одновременно депутат договорился с директором коммерческого предприятия об откате в размере 2% от суммы договора. Как установило следствие, размер этого вознаграждения составляет около 4,8 млн рублей. Золотодобывающая компании перечислила денежные средства в размере 53 млн рублей, часть из которых перевели на личный счет депутата.