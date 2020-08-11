Один человек погиб и трое пострадали при падении машины в ущелье в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 11 августа. /ТАСС/. Автомобиль в горном районе Чечне опрокинулся в ущелье, погиб один человек, еще трое пострадали, говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

"В Веденском районе Чечни на автодороге Буни - Макажой водитель автомашины Toyota Camri не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего машина опрокинулась в ущелье. Один из пассажиров скончался на месте ДТП, водитель и две пассажирки с тяжкими телесными повреждениями госпитализированы в Шалинскую районную больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии.