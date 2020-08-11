Супруга Валентины Легкоступовой опрашивают в полиции после ее госпитализации

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские опрашивают супруга певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова после ее госпитализации с черепно-мозговой травмой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Юрий Фирсов доставлен в отдел полиции, где ведется его опрос после госпитализации певицы Валентины Легкоступовой с черепно-мозговой травмой. По словам Фирсова, артистка упала сама, в результате чего получила травму", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что супруг певицы находится в полиции. "С целью установления всех обстоятельств при которых пострадавшая получила телесные повреждения в ОМВД был доставлен ее супруг. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия в рамках проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в полиции.

Ранее сообщалось, что Легкоступова найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой, в настоящее время она госпитализирована и, по предварительной информации, находится в коме. По словам собеседника агентства, певицу обнаружила в квартире ее дочь, рядом с артисткой находился ее муж Юрий Фирсов.

Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России, исполнительница хита "Ягода-малина".