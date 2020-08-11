В Подмосковье "заминированы" три ТЦ и аэропорт Шереметьево

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Неизвестные прислали сообщения о взрывных устройствах в трех торговых центрах Подмосковья и в аэропорту Шереметьево, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Специалисты проверяют сообщения о минировании ТЦ "Мега Белая Дача", ТЦ "РИО" в Коломне, ТЦ "Вегас" в Ленинском городском округе и аэропорт Шереметьево. В сообщении говорится, что заминирован не только сам аэропорт, но и все самолеты на стоянке", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сообщение о минировании поступило еще и в административное здание в Шатуре.

Ранее таким же образом в Москве были "заминированы" около десяти торговых центров, все сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.