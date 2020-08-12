В судах Москвы идет эвакуация из-за сообщений о "минировании"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Несколько сотен человек эвакуированы из восьми столичных судов в среду из-за анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Сообщения о минировании поступили в Басманный, Коптевский, Головинский, Зеленоградский, Измайловский, Никулинский, Чертановский и Савеловский суды. Из некоторых проводится эвакуация", - сказали в пресс-службе.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

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