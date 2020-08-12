CNN: ФБР расследует обстоятельства стрельбы по вертолету ВВС США под Вашингтоном

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США устанавливает обстоятельства стрельбы по боевому вертолету UH-1N Huey в небе над штатом Вирджиния. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники в ВВС Соединенных Штатов.

По их данным, инцидент произошел 10 августа во время выполнения учебно-тренировочного полета на высоте 304,8 м. В состав экипажа вертолета входили два летчика, один из которых пострадал. UH-1N Huey совершил благополучную посадку на аэродроме Манассас (штат Вирджиния), расположенном западнее столицы США. Пострадавшему пилоту оказали медицинскую помощь в госпитале и выписали в тот же день.

ФБР устанавливает, был ли огонь открыт по вертолету с земли умышленно или кто-то просто решил выстрелить в воздух, случайно попав в UH-1N. С этой целью проводится инспекция фюзеляжа винтокрылой машины.

Вертолет дислоцирован на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. База часто используется для перелетов президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и других официальных лиц.