В Москве эвакуированы два суда после анонимного сообщения о "минировании"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Коптевский и Головинскй районные суды Москвы эвакуировали после сообщений о "минировании" зданий. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Специалисты проверяют Коптевский и Головинский суды после анонимных сообщений о взрывных устройствах в зданиях. Всего эвакуировано 65 сотрудников и 52 посетителя. Суды находятся в одном здании", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.