Угрозы взрывов в аэропорты, суды и магазины Москвы и Подмосковья поступают из-за рубежа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сообщения с угрозами взрывов, которые получили в четверг суды, аэропорты и магазины Москвы и Московской области, поступают из-за рубежа по электронной почте. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Все сообщения с угрозами взрывов, по предварительной информации, поступают посредством электронной почты из-за рубежа. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают, из какой страны велась рассылка", - сказал собеседник агентства.

В четверг утром сообщения с угрозами взрывов получили 12 судов Москвы: Коптевский, Савеловский, Кунцевский, Головинский, Басманный, Чертановский, Зеленоградский, Дорогомиловский, Кузьминский, Останкинский, Измайловский и кассационный суд. Также аналогичные сообщения получили девять вокзалов столицы, аэропорты Жуковский и Шереметьево, все магазины "Магнит" Московской области и подмосковные отделения Почты России. В настоящее время все объекты и близлежащие территории проверяют правоохранительные органы и кинологи.