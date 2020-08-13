Туристка из Воронежа вместе с сыном провалилась в шахту бывшей Крымской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Крымские спасатели помогли выбраться из четырехметровой шахты бывшей Крымской атомной электростанции (АЭС) туристке из Воронежа и ее сыну. Пострадавших доставили в Ленинскую центральную районную больницу. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.

37-летняя женщина и ее 5-летний ребенок сорвались в технологический проем АЭС днем в четверг. К месту происшествия направили дежурную смену пожарной части из города Щелкино, спасателей республиканского главка МЧС и сотрудников скорой помощи.

"Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Спустившись в шахту, спасатели обнаружили дополнительный выход из нее, и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер. Мальчика подняли при помощи трехколенной лестницы. Пострадавшие доставлены в хирургическое отделение Ленинской ЦРБ", - приводятся в сообщении слова министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова.

Крымская АЭС - это недостроенный в 1970-1980 годах и ныне заброшенный объект вблизи города Щелкино, который нередко вызывает интерес у туристов, посещающих полуостров.