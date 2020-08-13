Житель Ингушетии проведет 13 лет в колонии за нападение на полицейских в 2011 году

МАГАС, 13 августа. /ТАСС/. Суд признал виновным жителя Республики Ингушетия Адама Дидигова в нападении на полицейских в 2011 году, трое из которых погибли, а одного ранили. Обвиняемого приговорили к 13 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ.

"Дидигов признан виновным по ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ (Участие в преступном сообществе; участие в устойчивой вооруженной группе (банде); посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа; незаконный оборот оружия). Приговором суда Дидигову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в середине июля 2011 года Дидигов добровольно вступил в состав преступного сообщества "Вилайят Галгайче" (деятельность организации запрещена в РФ) и входящей в ее состав банды, созданных Доку Умаровым и Али Тазиевым. В августе 2011 года Дидигов с сообщниками, вооруженные автоматами, совершили посягательство на четверых сотрудников УГИБДД МВД России по Республике Ингушетия. Трое из них погибли в результате нападения, одного ранили.

"За совершение данных преступлений в период с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от 7 лет до пожизненного лишения свободы более 19 участников преступного сообщества. Уголовное преследование в отношении 12 боевиков прекращено в связи с их смертью. В настоящее время к уголовной ответственности привлекается Али Тазиев и Або Добриев, кроме того, проверяется причастность еще ряд лиц", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что уголовное дело в отношении Тимура Орцханова рассматривается судом. Еще восемь человек объявили в федеральный и международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры для установления других участников преступной организации.