В Ивановской области восстановлено газоснабжение, нарушенное из-за аварии

ТАСС, 14 августа. Газоснабжение потребителей Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области, нарушенное из-за аварии с последующим возгоранием на газопроводе в населенном пункте Малое Кустинино, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Восстановительные работы на месте разгерметизации газопровода закончены 14 августа в 6:30 (мск). Газоснабжение потребителей в Фурмановском и Приволжском районах Ивановской области восстановлено", - говорится в сообщении.

В 18:10 13 августа поступило сообщение, что в населенном пункте Малое Кустинино Приволжского района области произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием из-за того, что трубу задел трактор. Газоснабжение было приостановлено для потребителей Фурмановского и Приволжского районов, по данным ГУ МЧС по региону, в зоне отключения находились около 90 тыс. человек.