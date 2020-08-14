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В Воронеже машина сбила коляску с ребенком

Водитель скрылся с места ДТП

ТАСС, 14 августа. Водитель на автомобиле в Воронеже сбил на пешеходном переходе коляску с четырехмесячным ребенком и скрылся с места ДТП. Ребенок госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

"В областном центре полицейскими разыскивается неустановленный водитель, совершивший на пешеходном переходе на улице Ворошилова наезд на детскую коляску, в которой находился малолетний ребенок. Коляску везла 38-летняя местная жительница, мать ребенка. Водитель с места происшествия скрылся", - сообщает пресс-служба.

По данным полиции, четырехмесячный ребенок с травмами госпитализирован. Полиция ведет поиски виновника ДТП.

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