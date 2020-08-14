В Воронеже задержали водителя, который сбил коляску с ребенком

ТАСС, 14 августа. Полиция задержала водителя, который скрылся с места ДТП в Воронеже после наезда на детскую коляску с четырехмесячным ребенком. Водитель направлен на медосвидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Воронежской области.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен водитель автомобиля ВАЗ-2105, допустивший накануне наезд на детскую коляску в Воронеже. Им оказался 34-летний местный житель. Водитель уже дал признательные показания, пояснив, что таким образом уходил от столкновения с другим автомобилем", - сообщает пресс-служба.

Мужчина направлен на медосвидетельствование. По данным полиции, на его счету только за последний год 45 нарушений ПДД, 44 из которых - превышение скоростного режима.

Авария произошла вечером 13 августа на улице Ворошилова. Как уточнили ТАСС в полиции, в момент столкновения женщина переходила дорогу с коляской вне пешеходного перехода. Женщина не пострадала. В настоящий момент ребенок находится в больнице.