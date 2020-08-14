Экс-министра спорта Ингушетии поместили под домашний арест по делу о вымогательстве

МАГАС, 14 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали бывшего министра спорта Ингушетии, подозреваемого в вымогательстве 1,3 млн рублей. Пятигорский городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщатся на сайте МВД медиа.

"В начале июля текущего года в ГУ МВД России по СКФО обратился житель Ставропольского края с заявлением о том, что, угрожая применением насилия, неизвестный вымогает у него 1,3 млн рублей. Оперативниками установлено, что к вымогательству причастен 59-летний бывший министр Ингушетии по физической культуре и спорту, мужчина был задержан. Пятигорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Следственная часть ГУ МВД России по СКФО возбудила уголовное дело по статье "Вымогательство".

Во время обысков, проведенных по его месту жительства экс-чиновника, изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.