В Башкирии в ДТП погибли три человека

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Три человека погибли при столкновении автомобилей ВАЗ-2101 и "Лада- Приора" на трассе в Уфимском районе Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по региону в пятницу.

"Сегодня в Уфимском районе зарегистрировано ДТП с тремя погибшими. Авария произошла на федеральной трассе М-7 на 1332-м км. Столкнулись "Лада-Приора" под управлением 33-летнего жителя Уфимского района и встречный ВАЗ-2101, за рулем которого находился 78-летний уфимец. В результате аварии оба водителя и пассажирка ВАЗ скончались до приезда скорой помощи", - отмечается в сообщении.