В Молдавии произошли столкновения вышедших на протесты фермеров с полицией

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. В пригороде Кишинева произошли столкновения полиции с вышедшими на акции протеста фермерами, которые попытались прорваться в столицу на тракторах через полицейское оцепление, но были остановлены. Инцидент, в котором приняли участие несколько десятков единиц сельхозтехники, произошел в пятницу на трассе Кишинев - Хынчешты, сообщает корреспондент ТАСС.

На место прибыл усиленный наряд полиции. Чтобы воспрепятствовать проезду тракторов, дорогу заблокировали двумя городскими автобусами. Тем временем въехавшие в четверг в город фермеры проводят мирную демонстрацию на одной из улиц.

Пострадавшие в ходе засухи сельхозпроизводители добиваются увеличения финансовой поддержки сектора. Акции протеста начались 11 августа в разных районах страны, где фермеры периодически блокировали дороги в знак протеста. Теперь они хотят устроить демонстрацию на главной площади Кишинева.

В этом году от засухи пострадала почти половина посевов зерновых. По официальным данным, общий ущерб оценивается примерно в 900 млн леев (€45 млн). Правительство одобрило компенсации фермерам в размере около 1 тыс. леев (€50) за гектар пострадавших сельхозугодий, а также другую помощь. В бюджете на эти цели запланировано около 350 млн леев (€17,5 млн), однако фермеры требуют увеличить выплаты в три раза, а также настаивают на временном освобождении от налогов и выплат по кредитам. По словам премьер-министра республики Иона Кику, на выполнение этих требований в бюджете нет средств.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что протесты аграриев подогревает оппозиция, которая таким образом пытается дестабилизировать ситуацию перед предстоящими 1 ноября выборами главы государства.